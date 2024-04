Corrixautismo a Brescia: la corsa blu in memoria di Niccolò Guarino

Sorridente, con le dita delle mani alzate in segno di vittoria. Ha indosso la maglietta gialla di Autisminsieme. Così Niccolò Guarino, il 30enne di Orzinuovi morto lunedì in Poliambulanza in seguito alla caduta dalla ferrata Crench, si presentava sul suo profilo Instagram. Un’istantanea che riporta alla freschezza delle sue avventure sportive, vissute tra il trekking, l'arrampicata e la canoa. Molto spesso, appunto, accompagnate dal logo dell'associazione bresciana.

Niccolò Guarino, 30 anni, è morto precipitando da una ferrata sopra Idro

Un sostegno, quello di Niccolò, fatto di gesti concreti di vicinanza, sebbene il trentenne non avesse direttamente vicino a lui, in famiglia o nella sua cerchia di amicizie, persone con disturbi dello spettro autistico. Il suo spirito altruista, dimostrato anche dalla volontà di donare gli organi espressa in più occasioni ai genitori, si è manifestato anche con gesti semplici, capaci di propagare un'eco positiva anche dopo la sua scomparsa. Tanto che, come ci riferisce una portavoce di Autisminsieme, «sono state numerose le donazioni arrivate in sua memoria». E stasera Niccolò avrebbe dovuto partecipare alla corsa con alcuni colleghi di lavoro e amici sportivi.

La corsa

Nasce così l’idea di intitolare a Niccolò Guarino la Corrixautismo di quest’anno. «La sua scomparsa ci ha molto colpiti, lo abbiamo ricordato sui nostri social - continua la portavoce dell’associazione –, abbiamo così deciso, anche in virtù delle donazioni arrivate in suo nome, di menzionarlo anche nella giornata della corsa, intitolando a lui questa edizione».

La manifestazione che si ripete dal 2016, quest’anno ha portato alla partecipazione 4mila persone. «La mobilitazione è stata notevole anche grazie alle tante realtà del territorio che aderiscono al progetto e che si sono unite al nostro intento, senza dimenticare che ad aprile si svolgeranno anche ulteriori corse. In tutto abbiamo venduto qualcosa come 5mila maglie. I fondi saranno usati per attività a favore di bambini e ragazzi autistici».

In piazza Vittoria

Un’adesione che si è puntualmente materializzata con circa 4mila presenze in piazza Vittoria. Alle 19.30 il via alla corsa: la marea blu ha invaso le vie cittadine, portando colore e vicinanza alla causa e certamente un pensiero ancora rivolto a Niccolò.