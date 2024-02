Corda Molle, un tavolo tecnico per trovare alternative al pedaggio

Nel pomeriggio di oggi si è tenuto un incontro in Broletto tra la Provincia di Brescia e sindaci dei comuni della Bassa Bresciana interessati dal passaggio della Corda Molle, il raccordo autostradale su cui si discute da settimane per via della possibilità che venga istituito un pedaggio a partire dall’1 luglio.

Durante l’incontro, fa sapere la Provincia con una nota, «è stato stabilito di istituire un tavolo tecnico e operativo composto da una rappresentanza di sindaci e delle associazioni, che, con la Provincia capofila, si confronterà con la concessionaria e il ministero per trovare una soluzione alternativa al pedaggiamento».

A marzo sarà convocato un nuovo incontro a cui saranno invitati anche i sindaci dei comuni che non confinano direttamente con la Corda Molle, detti di «seconda fascia».

L’obiettivo è fare «una proposta alla società concessionaria» (ovvero Autovia Padana), per «ridurre al minimo l’impatto economico su chi la percorre». Così spiega il consigliere provinciale Paolo Fontana (con delega a strade e viabilità), che ìha coordinato l’incontro con il presidente della Provincia di Brescia Emanuele Moraschini.

La Corda Molle viene percorsa da circa 15mila veicoli al giorno. Nata sulla Sp19, viene utilizzata come se fosse una sorta di tangenziale esterna a sud della città, una specie di raccordo anulare per passare da una zona all’altra senza attraversare necessariamente il capoluogo. Si tratta di poco più di 40 chilometri che collegano Concesio con Montichiari, passando per Ospitaletto, Travagliato e intrecciando almeno un’altra quindicina di comuni.

I sindaci di questi paesi erano presenti all’incontro in Broletto, con loro anche rappresentanti di Acb, Camera di commercio, Confindustria e associazioni del mondo dei trasporti. Istituzioni e associazioni puntano alla cancellazione del pedaggio, non sarà facile. Il presidente Moraschini terrà i rapporti con il ministero dei Trasporti.