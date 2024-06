Corda Molle, Salvini non esclude il pagamento del pedaggio nel 2025

Dal primo gennaio 2025 gli automobilisti che utilizzano la Corda Molle potrebbero pagare il pedaggio. L’interrogazione a risposta immediata presentata oggi pomeriggio alla Camera dei Deputati dall’onorevole Fabrizio Benzoni non ha sciolto il nodo del gabello che Autovie Padane potrebbe imporre ai pendolari che percorrono i 30 chilometri che da Montichiari arrivano a Ospitaletto.

Nella sua risposta il ministro Matteo Salvini, così come anticipato con una lettera al presidente della Provincia di Brescia il 9 maggio scorso, ha garantito solo per il 2024 l’assenza del pagamento e ricordato che «gli uffici del ministero stanno trattando con la società concessionaria per trovare una soluzione all’applicazione del pedaggio dal 2025 e individuare un modo alternativo al recupero dei fondi investiti da Autovie Padane. Come ministero - ha spiegato Salvini - stiamo facendo di tutto per evitare per gli anni a venire l’applicazione del pagamento».

Una risposta che non ha soddisfatto il deputato bresciano di Azione, Benzoni, che ha ricordato al ministro le sue promesse in campagna elettorale sull’assenza del pedaggiamento e il rinvio a data da destinarsi di una soluzione che al momento non c’è. «Inoltre per evitare il pedaggio bisognerà trovare fondi alternativi. È una situazione abbastanza grave - ha concluso Benzoni - che non rassicura amministratori e cittadini del territorio, a differenza di quanto era stato annunciato in campagna elettorale».