La vicenda della Corda Molle va avanti da 30 anni, fra burocrazia e stop forzati

L’idea dell’opera risale a luglio del 1994, al 2000 i primi progetti. I 17 km da Azzano alla Fascia d’oro furono aperti nel febbraio 2012

4 ' di lettura

Il cantiere a Pontevico per la Corda Molle nel 2008 - New Eden Group © www.giornaledibrescia.it

Trent’anni. Tanto è il tempo passato dal primo atto formale per la costruzione dell’opera alla sua conclusione. In mezzo progetti rifatti e rifatti, intoppi burocratici, discussioni con gli enti locali, liti giudiziarie. Una storia, tuttavia, neanche troppo tribolata se pensiamo alla sedicente autostrada della Valtrompia. L’ipotesi Corda Molle diventa ufficiale ai primi di luglio del 1994. Provincia di Brescia e Regione firmano l’intesa per chiudere l’anello sud del capoluogo. L’idea è di sfrutt