Corda Molle, anche Passirano e Paderno esclusi dal pedaggio per un anno
A deciderlo il Consiglio provinciale con un emendamento che ha allargato la platea dei cittadini beneficiari dell’agevolazione
Un tratto della Corda Molle - © www.giornaledibrescia.it
AA
Anche i residenti dei Comuni di Passirano e Paderno Franciacorta non pagheranno per un anno il pedaggio sulla Corda Molle.
Il Consiglio provinciale ha infatti approvato – con il voto contrario dell’opposizione – l’atto di indirizzo che riguarda le agevolazioni per gli utenti del raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari. Un emendamento al documento ha permesso di integrare l’elenco dei Comuni beneficiari dell’agevolazione, allargando così la platea dei cittadini che potranno usufruire della gratuità fino al 28 febbraio 2027.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.