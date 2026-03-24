Corda Molle a pagamento, Borgosatollo si prepara ai picchi di traffico

Dal pedaggio della Corda Molle al traffico in paese: nell’ultimo Consiglio comunale la sindaca Elisa Chiaf ha ripercorso quanto fatto sul tema della Corda Molle, dagli scambi e alle richieste, soprattutto quella avanzata formalmente al Ministero dai sindaci di diversi comuni (tra cui Borgosatollo) in ottobre 2024, al fine di poter condividere strategie e dati per affrontare il tema. Incontro che non è mai stato formalmente concesso.

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Nell’autunno 2024 la sindaca ha scritto alla Provincia per richiedere la possibilità di fare dei monitoraggi del traffico sulla Provinciale che attraversa l’abitato di Borgosatollo, per poter avere chiara la situazione (con Corda Molle gratuita) e capire poi, in caso di entrata in vigore del pedaggio, il cambiamento nella mole di traffico in paese.

I monitoraggi

Tali monitoraggi sono stati effettuati con il Broletto a fine 2024 e a inizio 2025, nell’ora di punta mattutina, su tutte le quattro direttrici di ingresso del paese. Questo consentirà al Comune di poter procedere, (anche in base alle scelte sulla gratuità dopo questi due mesi) con nuovi monitoraggi per capire l’impatto del pedaggio. Ovviamente in caso l’aumento del traffico sarà reale e sostanziale, sono state anticipate le richieste di Ztl in ingresso.

Sempre alla Provincia sono state richieste le asfaltature dei tratti più rovinati delle strade provinciali. Infine, è stata richiesta (e ha ottenuto una prima approvazione) la possibilità di posizionare un semaforo in attraversamento della Provinciale di fronte all’asilo nido e alla scuola d’infanzia Rodari.

Le soluzioni

«Consapevoli che il problema è soprattutto in uscita nell’ora di punta, nel 2023 avevamo sottoscritto insieme ai Comuni di San Zeno e Brescia, alla Camera di Commercio e alla Provincia, la richiesta ai gestori autostradali di considerare la prosecuzione della tangenzialina di San Zeno, il progetto è ancora in stallo ma la posizione è la medesima – ha spiegato la sindaca –. D’altro canto, l’anno scorso il Comune ha sottoscritto il Protocollo d’intesa con il Comune di Brescia e quelli dell’hinterland sulla mobilità, proponendo il servizio di carpooling a tutti i cittadini, servizio che consente di condividere i trasporti in auto».

A inizio marzo la sindaca ha chiesto un appuntamento con l’Agenzia di Trasporto pubblico locale per condividere alcune riflessioni sullo sviluppo della linea che arriva sul territorio, la 14, ormai sempre più pensata come una navetta tra Borgosatollo e Metro Volta.

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«A questo si aggiunga il cercare di ridurre il traffico interno al paese promuovendo l’uso della bicicletta e l’adesione al Pedibus per i bambini e ragazzi del paese – ha concluso –. Oltre alla sensibilizzazione, la sistemazione delle strade del centro storico e della zona scuole, va proprio nella direzione di rendere più sicure le vie di mobilità dolce presenti sul territorio».