Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBassa

Coop Collaboriamo di Leno, nuovi membri e bilancio ancora in attivo

La cooperativa rinnova la propria struttura: 4 nuovi consiglieri e un presidente che lascerà presto il posto a Franco Bregoli
Gianantonio Frosio
Nuovo cda per la coop sociale Collaboriamo, che dal 1981 si occupa di disabili
Nuovo cda per la coop sociale Collaboriamo, che dal 1981 si occupa di disabili

Un bilancio che per il terzo anno consecutivo è in attivo (cosa particolarmente gradita dopo il rosso del triennio 20/22), un nuovo Consiglio di amministrazione (con quattro persone in più, così da avere altre forze a disposizione) e un presidente rieletto (che però entro l’anno lascerà il posto al suo successore).

Cosa cambia

Così si è risolta l’assemblea dei soci della Collaboriamo, una coop che dal 1981 si occupa di servizi per persone disabili attraverso un centro diurno e una comunità socio sanitaria. Le novità sono state presentate da Battista Gabossi, il riconfermato presidente uscente, e da tre consiglieri del Consiglio di amministrazione (Cda): Simone Pennati, Mariapaola Bregoli e Federica Gadaldi.

Il nuovo Cda (di cui fanno parte anche Massimo Antonini, Maddalena Bertoletti, Pier Luigi Co’, Audilia Sudati, Franco Berardi e Guido Telò) è composto da dieci persone: quattro in più rispetto al passato. «Abbiamo allargato la platea – spiega Gabossi – perché le cose da fare sono tante: con più persone che lavorano riusciamo a fare tutto».

Novità e conti

Dicevamo che a breve il presidente lascerà l’incarico: «Ho 78 anni compiuti – spiega l’interessato allargando le braccia –. Da tempo stiamo preparando la fase di transizione, anche cercando un nuovo presidente. Ora che l’abbiamo trovato, possiamo procedere: entro un anno il consigliere Franco Bregoli prenderà il mio posto alla guida della Coop. È molto competente: sono sicuro che lavorerà bene».

Infine, il bilancio in attivo. Anche se non sono la principale ragione sociale, i conti in ordine fanno comodo anche a una cooperativa, soprattutto se, per una serie di motivi più che validi, nel triennio 2020/2022 si era andati in rosso. Ma è acqua passata: per il terzo anno consecutivo il bilancio della Collaboriamo è in attivo. Il 2025 ha fatto registrare un utile di 20.031 euro.

«Tutto questo è stato possibile grazie ad una serie di entrate e risparmi – spiega il consigliere Simone Pennati –. Si va dalle raccolte che facciamo nel corso dell’anno alle donazioni del 5 per mille, passando per gli affitti della cascina e degli appartamenti di cui disponiamo. Da non dimenticare l’economia sulle utenze: grazie agli interventi fatti con 110% abbiamo risparmiato almeno 7.000 euro».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Coop CollaboriamoLeno
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...