Alpini, 152 anni di storia: cinquecento studenti al covegno a Brescia

In origine era una bombetta alla calabrese di feltro nero. Quello che non è mai cambiato è quella penna nera che, come dice la canzone, «serve da bandiera». Il cappello degli alpini lo riconoscono anche loro, i giovanissimi che questo giovedì mattina hanno partecipato a Brescia al convegno «Truppe alpine, 152 anni di storia: dalla difesa delle Alpi al circolo polare artico».

Ricordi

«Mio nonno materno faceva i raduni, ero piccola e non ricordo tutto alla perfezione – racconta la studentessa del De Andrè Chiara Fais –, ma la cosa che porto nel cuore è quando mi faceva indossare il suo cappello». Anche il nonno di Martina Zuppini faceva parte del corpo: «Mi raccontava che andava in montagna con i suoi compagni, sono andata con lui all’ultima Adunata che hanno fatto a Brescia –. È orgoglioso di essere un alpino».

Ricordi più lucidi per Elisa Calegari che in famiglia ha papà che è alpino: «Anche lui partecipa ai raduni, ha 45 anni e ha fatto il militare a Vipiteno – racconta la studentessa –. Non racconta spesso queste cose, ma quando lo fa si vede che ci tiene».

Rispetto

Nessun alpino a casa di Edoardo Cangia, ma il rispetto per uomini che ancora oggi si impegnano per la comunità: «Mi è capitato più volte di partecipare ad alcune attività, pranzi, cene e spiedi, li ho aiutati. Fanno tante cose buone per la comunità, donano il loro tempo per le persone fragili e fanno raccolte fondi benefiche».

Circa 500 gli studenti presenti al convegno - © www.giornaledibrescia.it

Al convegno hanno partecipato circa 500 studenti. Sul palco il generale Franco Del Favero, che ha fatto un excursus storico sugli alpini, e Alessio Cavicchioli, comandante del centro di addestramento alpino di Aosta. I lavori sono stati moderati da Massimo Cortesi, direttore della rivista «L’Alpino».