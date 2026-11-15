Controlli di vicinato: a Desenzano in un mese e mezzo già 100 segnalazioni

Un’auto abbandonata, gli schiamazzi al parco, un cartello da sistemare. In un mese e mezzo il controllo di vicinato ha fatto arrivare quasi cento segnalazioni alla Polizia locale. E al primo bilancio del progetto, ieri in municipio, c’era anche Denver, il pastore tedesco nero della nuova unità cinofila. Da gennaio lo si vedrà al lavoro con gli agenti.
Come funziona
Prima, però, le segnalazioni. A farle arrivare è una rete che conta ormai circa 200 cittadini. I gruppi sono cinque e coprono le Grezze, San Martino della Battaglia, Rivoltella, via Mantova e dintorni e l’area di Vaccarolo, Montonale e San Pietro.
Alle Grezze e a San Martino, dove l’esperienza ha più storia, si contano più adesioni. Ma le richieste continuano ad arrivare anche dalle altre zone.
I gruppi hanno preso forma negli incontri nei quartieri, tra maggio e giugno. In ogni zona i residenti hanno un referente e il referente ha un ufficiale della Locale a cui rivolgersi. È così che un veicolo sospetto o una situazione che preoccupa arrivano all’attenzione del Comando.
«Ai cittadini chiediamo di osservare e segnalare attraverso i canali concordati. Le verifiche e gli eventuali interventi spettano agli operatori», spiega il comandante Marco Matteo Mensi.
La Locale dà riscontro ai referenti e usa le informazioni per orientare i controlli. Con loro farà il punto in un incontro al Comando, prima di trasmettere i dati alla Prefettura a fine anno. Ormai, insomma, le reti sono attive: mancano soltanto i cartelli. E questo progetto si aggiunge al lavoro che gli agenti fanno già nei quartieri, con le pattuglie serali e notturne e le telecamere, le ultime installate a Vaccarolo.
Da gennaio
«La sicurezza richiede una presenza costante sul territorio e un rapporto di fiducia con chi lo abita ogni giorno», dice l’assessore alla Sicurezza Pietro Avanzi. Oggi la Locale conta 30 agenti in pianta stabile, che diventano 35 in estate. L’Amministrazione punta ad aumentare ancora l’organico, se ci saranno le condizioni per assumere. E in stazione si lavora a una postazione semifissa.
Da gennaio chi passa dalla stazione potrà incontrare Denver al fianco di Matteo Ligabò. L’agente scelto è il suo conduttore e vive con lui. Hanno alle spalle un anno di addestramento e Denver ha già preso parte ad alcune attività. Li si vedrà anche per le vie del centro, ai controlli stradali e nelle scuole. Se servirà, daranno una mano alle altre forze di polizia.
Il Comando stima il valore di Denver in circa 60 mila euro e conta di lavorare con lui per sette o otto anni. In strada, secondo la Locale, anche la sua sola presenza può fare da deterrente. A fine turno, invece, torna a casa e si sdraia sul divano.