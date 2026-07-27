Controlli sulle provinciali: 37 patenti ritirate, oltre 1.400 violazioni

In occasione dell’esodo estivo, la Polizia Stradale ha potenziato i controlli sulle principali strade della provincia (tra cui la Gardesana occidentale, le Coste di Sant’Eusebio e la Sp 48 a Polaveno) per contrastare le condotte di guida pericolose.
Il bilancio
Sono stati controllati 998 persone e 625 veicoli, e sono state rilevate 1.491 violazioni del Codice della Strada (tra cui eccesso di velocità, sorpassi vietati, uso di cellulari e modifiche non autorizzate ai veicoli).
Sono state inoltre emesse cinque sanzioni per guida in stato di ebbrezza e una per uso di sostanze stupefacenti. 37 le patenti ritirate, 13 invece le persone denunciate.