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Più di mille violazioni sulle strade bresciane: ritirate 51 patenti

Controlli della Polizia stradale su 622 veicoli e 780 persone. Otto automobilisti sorpresi alla guida dopo aver bevuto, uno denunciato
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Nelle ultime settimane sono stati intensificati i controlli sulle strade © www.giornaledibrescia.it
Nelle ultime settimane sono stati intensificati i controlli sulle strade © www.giornaledibrescia.it

Ben 1.170 violazioni del Codice della strada, 51 patenti ritirate e otto automobilisti sanzionati per guida in stato di ebbrezza. È il bilancio dei controlli della Polizia stradale di Brescia, che nelle ultime settimane ha intensificato i servizi sulle principali strade della provincia, con particolare attenzione alla Gardesana occidentale, nel tratto delle Coste di Sant'Eusebio, e alle strade provinciali.

Infrazioni

Nel corso delle verifiche sono state controllate 780 persone e 622 veicoli. Tra le infrazioni più frequenti ci sono il superamento dei limiti di velocità, i sorpassi vietati e le modifiche non consentite ai veicoli. Nel mirino degli agenti anche chi si mette al volante dopo aver bevuto alcolici e chi utilizza il cellulare durante la guida, due comportamenti che aumentano il rischio di incidenti.

Per otto conducenti è scattata la sanzione per guida in stato di ebbrezza. Uno di loro è stato denunciato alla Procura per il livello particolarmente elevato di alcol rilevato nel sangue. Durante i servizi, gli agenti sono inoltre intervenuti per prestare soccorso in 26 incidenti stradali, nessuno dei quali mortale.

Controlli rafforzati anche con auto civetta

L'attività proseguirà e sarà ulteriormente intensificata, anche con pattuglie in borghese e veicoli non riconoscibili come mezzi di servizio. L'obiettivo è individuare chi guida in modo pericoloso o cerca di sottrarsi ai controlli, intervenendo anche sui comportamenti più difficili da individuare con i servizi ordinari.

«La distrazione alla guida è la prima causa di incidenti con feriti e decessi», ha sottolineato il questore di Brescia Paolo Sartori, richiamando l'attenzione sui rischi legati a comportamenti spesso sottovalutati, soprattutto nei centri abitati.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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