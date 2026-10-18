Controlli a tappeto a Rezzato: cinque denunce e 10 auto sequestrate

Cinque denunce e 10 auto sequestrate perché prive di assicurazione sono il risultato dei controlli a tappeto della Polizia locale di Rezzato. Delle cinque persone denunciate, tre sono state segnalate alla Prefettura, sei sanzionate. Un bilancio che riguarda anche l’immigrazione irregolare, il possesso di droga, l’ubriachezza molesta e il contrasto al degrado urbano.
Le denunce
Tra le attività svolte dagli agenti, due persone sono state denunciate per ricettazione dopo essere state trovate in possesso di biciclette di cui non hanno saputo giustificare la provenienza. Un’altra denuncia è scattata nei confronti di una persona che aveva rimosso dalla propria carta d’identità elettronica il microchip contenente i dati biometrici. Altre due persone sono state denunciate nell’ambito dei controlli in materia di immigrazione, perché non in grado di esibire la documentazione necessaria ad attestare la regolarità del soggiorno in Italia. Per entrambe sono state avviate le procedure previste dalla normativa per l’accompagnamento finalizzato all’identificazione.
Droga e alcol
Sul fronte della sicurezza urbana, tre persone sono state segnalate alla Prefettura di Brescia per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Altre due sono state sanzionate per ubriachezza molesta in luogo pubblico. Gli agenti hanno inoltre emesso tre ordini di allontanamento nei confronti di persone che, con i propri comportamenti, impedivano la fruizione di aree e spazi pubblici di particolare pregio, individuati dal Regolamento di Polizia e sicurezza urbana.
Auto sequestrate
Quattro persone sono state infine sanzionate per aver comunicato in ritardo all’autorità locale di pubblica sicurezza la presenza di cittadini stranieri nelle rispettive abitazioni. Sono stati inoltre rimossi alcuni veicoli in disuso o abbandonati sulle strade o nei quartieri di Rezzato e 10 auto prive di assicurazione. Il bilancio complessivo restituisce il quadro di un’attività di controllo che spazia dalla prevenzione dei reati alla tutela della sicurezza stradale, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole e una maggiore fruibilità degli spazi pubblici.