Controlli a Ospitaletto: un arresto per droga e 15mila euro di sanzioni

Un arresto per droga, una trentina di violazioni contestate e circa 15mila euro di sanzioni elevate. I controlli della Polizia Locale di Ospitaletto sono proseguiti anche nel weekend, rafforzando un servizio già avviato per la tutela della sicurezza stradale, degli spazi pubblici e del rispetto delle regole.
L’arresto è scattato questa mattina, lunedì 21 settembre, durante un controllo alla viabilità in via Rizzi. Gli agenti hanno fermato un’auto condotta da un 29enne di origini albanesi e, insospettiti dal denaro sparso all’interno dell’abitacolo, hanno deciso di procedere alla perquisizione. All'interno del mezzo hanno trovato 14 confezioni di cocaina, per un peso complessivo di circa 22 grammi, un pezzo di hashish del peso di circa due grammi e a uno spinello già confezione, sequestrati insieme al veicolo, al telefono cellulare, a 155 euro in contanti, all’involucro utilizzato per occultare la droga e alla carta d’identità elettronica dell'uomo, risultata priva del microchip necessario per l’identificazione. Il 29enne, regolare sul territorio e residente nel Bresciano, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti.
Veicoli sequestrati
Nel corso del fine settimana la Polizia Locale ha inoltre sequestrato tre veicoli privi di copertura assicurativa, ritirato due patenti di guida (una per guida sotto l’influenza di stupefacenti e una per un sorpasso) e ritirato le carte di circolazione di tre mezzi «truccati». Al bilancio si aggiunge il sequestro di due monopattini e una e-bike illegali, modificati per superare i limiti di velocità e potenza previsti dalla legge. Altri tre conducenti sono stati sanzionati per la mancata copertura assicurativa e uno per guida senza patente.
Sul fronte del decoro urbano e della sicurezza un cittadino indiano fermato in un parco è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello (poi sequestrato), mentre otto persone sono state sanzionate a vario titolo per abbandono di rifiuti, ubriachezza, consumo di stupefacenti, per aver bivaccato in piazza Roma e una per aver urinato in luogo pubblico. Due persone trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti sono state segnalate alla Prefettura come assuntori, mentre cinque cittadini stranieri sono stati inoltre sanzionati per la mancata comunicazione di ospitalità.
In tutto, nell’arco di due giorni sono state contestate una trentina di violazioni, per un totale di circa 15mila euro di sanzioni. «Un ringraziamento particolare va al comandante della Polizia Locale Corrado Gatti e a tutti gli agenti del comando per il lavoro svolto durante il fine settimana e, più in generale, per la presenza quotidiana sul territorio – ha commentato la sindaca Laura Trecani –. Questi controlli si inseriscono nel percorso che, come Amministrazione, abbiamo scelto di portare avanti per rafforzare la presenza sul territorio, aumentare i controlli e garantire il rispetto delle regole. Un lavoro che prosegue, con attenzione particolare alle strade, ai parchi e ai luoghi maggiormente frequentati».