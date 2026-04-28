Controlli in distributore e autolavaggio: multe per oltre 45mila euro

Controlli congiunti in città su un distributore di carburante e su un’attività di autolavaggio . Ieri i carabinieri della Compagnia di Brescia, con il supporto del gruppo carabinieri forestale, del Nucleo ispettorato del lavoro di Brescia e del personale dell’Ufficio metrico della Camera di commercio, hanno eseguito un servizio straordinario mirato alla verifica del rispetto delle norme su lavoro, sicurezza e regolarità commerciale.

Lavoratore irregolare al distributore

Durante gli accertamenti nell’area di servizio è stata rilevata la presenza di un lavoratore privo di regolare contratto di assunzione. La violazione ha comportato sanzioni amministrative per lavoro irregolare e il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, disposto anche alla luce delle gravi carenze riscontrate sul fronte della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il titolare dell’esercizio è stato inoltre denunciato in stato di libertà per omessa valutazione dei rischi.