Controlli in distributore e autolavaggio: multe per oltre 45mila euro

Controlli congiunti in città su un distributore di carburante e su un’attività di autolavaggio. Ieri i carabinieri della Compagnia di Brescia, con il supporto del gruppo carabinieri forestale, del Nucleo ispettorato del lavoro di Brescia e del personale dell’Ufficio metrico della Camera di commercio, hanno eseguito un servizio straordinario mirato alla verifica del rispetto delle norme su lavoro, sicurezza e regolarità commerciale.
Lavoratore irregolare al distributore
Durante gli accertamenti nell’area di servizio è stata rilevata la presenza di un lavoratore privo di regolare contratto di assunzione. La violazione ha comportato sanzioni amministrative per lavoro irregolare e il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, disposto anche alla luce delle gravi carenze riscontrate sul fronte della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il titolare dell’esercizio è stato inoltre denunciato in stato di libertà per omessa valutazione dei rischi.
L’autolavaggio
Contestate diverse violazioni anche nell’attività di autolavaggio. Secondo quanto riferito dai carabinieri, sarebbero emerse carenze nella valutazione dei rischi, mancata formazione dei lavoratori, assenza di adeguata sorveglianza sanitaria, irregolarità nella prevenzione incendi e nella gestione dei rischi elettrici. Rilevata inoltre l’installazione di un impianto di videosorveglianza senza le autorizzazioni previste. Anche in questo caso il titolare è stato denunciato in stato di libertà.
Nel complesso sono state contestate ammende per oltre 45mila euro, oltre alle ulteriori sanzioni amministrative previste per le violazioni accertate.