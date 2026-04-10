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Controlli negli autolavaggi, un’attività sospesa e due denunce

Simone Bracchi
Gli interventi sono stati effettuati in via sant’Eufemia e in viale Venezia a Brescia dai carabinieri insieme al Gruppo Forestale e al Nil
Controlli negli autolavaggi
Controlli negli autolavaggi
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Un autolavaggio sospeso, due imprenditori denunciati e 50mila euro di sanzioni. Nella mattinata di ieri, giovedì 9 aprile, i carabinieri hanno effettuato un controllo a Brescia, dove sono stati ispezionati due autolavaggi, in via sant’Eufemia e in viale Venezia. I controlli, svolti insieme al Gruppo Forestale e al Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil), erano finalizzati a verificare il rispetto delle normative su lavoro, sicurezza e ambiente.

Nel primo esercizio è stata accertata la presenza di un lavoratore irregolare. Per questo motivo è scattata una sanzione amministrativa di 5mila euro e la sospensione dell’attività. Il titolare, un 36enne italiano, è stato denunciato per diverse violazioni: sicurezza sul lavoro, mancata sorveglianza sanitaria, assenza di formazione dei dipendenti e installazione illecita di un impianto di videosorveglianza. Le ammende complessive ammontano a 23.764 euro.

I carabinieri
I carabinieri

Nel secondo autolavaggio, il titolare, un 33enne pakistano, è stato denunciato per irregolarità legate alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori e alla mancata revisione dei dispositivi antincendio. In questo caso le sanzioni raggiungono i 13.099 euro.

Durante i controlli sono emerse inoltre, in entrambe le attività, violazioni relative agli scarichi di acque reflue industriali, con ulteriori sanzioni amministrative. Per uno dei due esercizi è stata contestata anche un’irregolarità aggiuntiva nella gestione della catena degli scarichi.

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