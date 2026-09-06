Controlli a Brescia, sei denunciati tra stazione e treni

Sono proseguiti nelle ultime settimane i controlli della Polfer alla stazione ferroviaria di Brescia, nelle aree limitrofe e a bordo dei convogli. Gli agenti hanno identificato 1.475 persone e denunciato sei persone. Tra gli interventi più significativi ci sono diversi episodi di furto. Un 49enne bresciano, senza fissa dimora e con precedenti, è stato individuato attraverso le telecamere di sorveglianza mentre rubava all'interno di alcune borse da cicloturismo a bordo di un treno.
Gli interventi
Un 33enne indiano, irregolare sul territorio italiano, è stato invece riconosciuto dalla vittima per un furto commesso nei giorni precedenti. Durante il controllo è stato inoltre sorpreso in un supermercato mentre consumava prodotti alimentari senza pagarli. Per lui è scattata anche una sanzione per ubriachezza manifesta. Denunciato per furto anche un 40enne italiano, senza fissa dimora, sorpreso da un addetto alla vigilanza mentre rubava generi alimentari nel supermercato della stazione. A suo carico anche la violazione del foglio di via obbligatorio.
Un 28enne ucraino è stato denunciato dopo essersi rifiutato di fornire le proprie generalità, a seguito della segnalazione di un capotreno. Infine, un 23enne senegalese e un 33enne afghano, entrambi senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale, sono stati denunciati per violazioni della normativa sull'immigrazione. Per entrambi il questore di Brescia Paolo Sartori ha emesso un ordine di allontanamento dal territorio italiano.
I controlli della Polfer hanno riguardato i viaggiatori in arrivo e in partenza, i bagagli e alcune aree interne dello scalo, nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto dei reati.