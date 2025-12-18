Controlli a scuola, il cane Thor trova droga nello zaino di un 16enne

Droga nello zaino a scuola, controlli a Bagnolo Mella: il cane antidroga scopre stupefacenti nello zaino di un 16enne. Quattro zampe, un fiuto infallibile e un nome di tutto rispetto: Thor. È stato proprio il cane della Polizia Locale di Brescia a varcare le soglie delle scuole di Bagnolo Mella, dando il via a un’operazione di controllo che ha riportato al centro i temi della sicurezza e della tutela dei più giovani.

Controlli antidroga in una scuola a Bagnolo Mella - © www.giornaledibrescia.it

Il controllo

Bagnolo Mella ha rafforzato l’impegno sul fronte della prevenzione e della legalità nelle scuole. L’operazione, avviata a seguito di segnalazioni varie, ha visto impegnati tre operatori della Polizia Locale di Bagnolo Mella, un agente della Polizia Locale di Brescia e l’unità cinofila Thor.

I controlli hanno interessato tre classi. In due casi l’attività si è conclusa senza il rinvenimento di sostanze, ma con un richiamo rivolto agli studenti sull’importanza di non detenere né fare uso di droghe. Nel terzo caso, invece, un ragazzo di 16 anni, residente in un comune della Bassa bresciana, è stato accompagnato in un ambiente riservato e, alla presenza dei dirigenti scolastici, ha esibito lo zaino, all’interno del quale gli agenti hanno trovato la droga.

La droga sequestrata - © www.giornaledibrescia.it

La droga è stata sequestrata dalla Polizia Locale di Bagnolo Mella, guidata dal comandante Nicola Caraffini. Dopo le analisi di rito, è stata contestata ai genitori del minore la violazione per il possesso di sostanze stupefacenti, secondo le procedure che saranno definite dalla Prefettura di Brescia.

Educazione

«Si tratta di un’importante attività operativa – questo l'intervento del vicesindaco Cristina Leoni e dell'assessore Marco Agazzi, con delega alla Sicurezza e all’Educazione alla legalità – mirata all’educazione, alla prevenzione e alla deterrenza rispetto al pericolosissimo uso di sostanze stupefacenti da parte dei ragazzi. I nostri giovani vivono una fase di crescita delicata e fragile ed è fondamentale che possano contare sul supporto degli adulti. Accanto alla necessaria responsabilizzazione, servono formazione, informazione e prevenzione, per accompagnarli consapevolmente nel loro percorso di crescita».

Leggi anche Dipendenze da droghe, sempre più giovani al Serd di Brescia

Ulteriori controlli

L’Amministrazione comunale ha inoltre annunciato che i controlli proseguiranno nei prossimi mesi, non solo negli istituti scolastici, ma anche nei parchi del centro e nell’area della stazione ferroviaria. Parallelamente, il Comune sta lavorando con le realtà educative del territorio – scuole, oratorio, associazioni – per sviluppare percorsi che vadano oltre il solo aspetto sanzionatorio.