Controlli a Buffalora su 83 veicoli, due le patenti ritirate

I Carabinieri della Compagnia di Brescia, con il supporto delle Polizie Locali di Brescia e Castenedolo, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio a Buffalora e nei pressi di locali frequentati da giovani per prevenire l’incidentalità stradale.
I provvedimenti
Sono stati controllati 83 veicoli e identificate 108 persone, di cui 36 straniere e 25 già note alle forze di polizia. Gli accertamenti hanno portato a 7 violazioni al Codice della strada per guida in stato di ebbrezza, mancata revisione del veicolo, cinture non indossate, documenti non esibiti e sosta irregolare. Una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza con ritiro della patente, e complessivamente le patenti ritirate sono state due.
I controlli continueranno nelle prossime settimane nelle fasce orarie e nelle zone con maggiore presenza di giovani, per prevenire condotte pericolose e rendere la circolazione più sicura.