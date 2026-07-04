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Controlli a Buffalora su 83 veicoli, due le patenti ritirate

Nel complesso sono state identificate 108 persone. Gli accertamenti continueranno nelle prossime settimane nelle fasce orarie e nelle zone con maggiore presenza di giovani
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

I controlli dei Carabinieri a Buffalora
I controlli dei Carabinieri a Buffalora

I Carabinieri della Compagnia di Brescia, con il supporto delle Polizie Locali di Brescia e Castenedolo, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio a Buffalora e nei pressi di locali frequentati da giovani per prevenire l’incidentalità stradale.

I provvedimenti

Sono stati controllati 83 veicoli e identificate 108 persone, di cui 36 straniere e 25 già note alle forze di polizia. Gli accertamenti hanno portato a 7 violazioni al Codice della strada per guida in stato di ebbrezza, mancata revisione del veicolo, cinture non indossate, documenti non esibiti e sosta irregolare. Una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza con ritiro della patente, e complessivamente le patenti ritirate sono state due.

I controlli continueranno nelle prossime settimane nelle fasce orarie e nelle zone con maggiore presenza di giovani, per prevenire condotte pericolose e rendere la circolazione più sicura.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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