Controlla il tetto di casa e cede la copertura: uomo cade per 5 metri

Stava controllando il tetto della sua abitazione, forse per accertarsi dei danni causati dall’ultima ondata di maltempo, quando la copertura ha ceduto ed è caduto. Un volo di circa cinque metri che a un 69enne di Lograto è costato diversi traumi e lesioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.
L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio a Lograto, in via Mazzini. L’uomo, un agricoltore classe 1957, si trovava sul tetto della propria abitazione quando, per cause da accertare, una parte della copertura in fibrocemento ha ceduto. Il 69enne ha perso l’equilibrio ed è caduto, atterrando prima su un mezzo agricolo, un’imballatrice per il fieno, parcheggiata pochi metri sotto. L’urto è stato violento, ma il mezzo ha comunque attutito la caduta dell’uomo, che è poi rovinato a terra.
Sul posto, allertati dai presenti, sono intervenuti un’ambulanza di Capriolo e due mezzi avanzati, con personale medico e infermieristico. L’agricoltore, dopo i primi accertamenti, è stato trasportato in ambulanza con ferite alla testa, un trauma al torace e diverse abrasioni all’addome e alla gamba. Non si esclude la presenza di fratture, ma non è in pericolo di vita.
Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Chiari, intervenuti per gli accertamenti e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.