Contro lo spopolamento «serve un polo sportivo a Pezzoro»

Lo spopolamento delle aree montane, che nei piccoli borghi e nelle frazioni è più accelerato rispetto ai capoluoghi, preoccupa sempre più. E, al contempo, spinge le molte anime di questi Comuni, accanto alle istituzioni, a scendere in campo per contrastare la fuga delle persone.

Anche Tavernole Sul Mella è interessato da questo fenomeno, che per essere contrastato ha bisogno, tra le altre cose, della nuova linfa data dalla nascita di luoghi di aggregazione e dal mantenimento delle realtà associative e delle rispettive attività.

Proposta

È proprio questo che chiede lo storico Sci club Pezzoro, realtà con 60 tesserati Fisi e 100 soci sostenitori nata nel Dopoguerra che compie quest’anno 75 anni di affiliazione alla Federazione Sport Invernali.

Il sodalizio presieduto da Stefano Contrini ha lanciato nei giorni scorsi una petizione su Change.org (qui è possibile sottoscriverla) per chiedere un intervento urgente, in primis all’Amministrazione comunale. «Nonostante le sfide imposte dai cambiamenti climatici il club ha continuato a offrire opportunità di sci resiliente come lo skialp e lo scialpinismo giovanile - si legge nel testo della petizione, che sinora ha raggiunto 184 firme -. Tuttavia, le infrastrutture sportive di Pezzoro, nelle quali si svolgono le nostre attività, sono inadeguate e dovranno essere migliorate per consentire al club di prosperare».

Il precedente

Non è la prima volta che il club compie una azione di questo tipo: già nel 2018 aveva raccolto oltre 120 firme per invitare l’Amministrazione comunale a partecipare a un bando regionale per l’assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione e alla riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica.

«Purtroppo tale proposta non ha ricevuto il seguito sperato - spiegano dallo Sci club - e oggi ci troviamo nuovamente a richiedere con forza un intervento concreto che possa migliorare la qualità delle infrastrutture del nostro territorio».

La richiesta avanzata dal gruppo consiste in un’area coperta dove svolgere eventi sportivi e sociali in ogni condizione atmosferica, che possa ospitare iniziative culturali e folcloristiche della comunità, migliorando al contempo anche la fruizione del campo sportivo. «Proprio nei giorni scorsi ho ragionato insieme ai membri del club, che è una realtà importante per il nostro territorio - afferma il sindaco, Gerardo Ferri -. C’è l’intenzione di lavorare insieme, anche perché evitare lo spopolamento dei piccoli borghi come quello di Pezzoro è una sfida che impegna parecchio anche noi dell’Amministrazione comunale».