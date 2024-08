Borghi da tutto esaurito a rischio spopolamento

In estate sono presi d’assalto ma nel resto dell’anno perdono abitanti

4 ' di lettura

Civita di Bagnoregio, famosa come «la città che muore»

A Ferragosto i paesi di montagna tornano ad essere vivaci e vissuti come ai bei tempi. Per una settimana, poi si svuotano. Porte e finestre sbarrate. Pochi restano, in prevalenza anziani. Ogni anno sono sempre meno quelli che tornano, perché i legami territoriali e familiari nel tempo lungo si sfibrano, mentre cresce sempre più il numero dei borghi che si spopolano. Nella seconda metà del Novecento il fenomeno riguardava soprattutto il Sud d’Italia, oggi invece investe il Nord. Nel Mezzogiorno i