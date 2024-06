Contro il muro con la moto, la vittima è Alen Karaboja

Si chairisce con il passare delle ore la dinamica dell'incidente che nella notte è costato la vita al 17enne di Bienno Alen Karaboja, nato in Valcamonica da genitori di origini albanesi.

Il ragazzo era ad una festa di compleanno e attorno alle 23 è uscito per fare un giro in moto con un amico. All'improvviso, nei pressi del parco del Dosso, forse mentre stava zigzagando sulla strada, Alen ha perso il controllo della moto che è finita contro un muro. Nonostante i soccorsi tempestivi e il trasferimento in elisoccorso in ospedale il giovanissimo è spirato nella notte al Civile di Brescia.

Tragico bilancio

Con l’incidente di ieri sera si alza ancora il tragico bilancio dei morti in strada. La settimana si chiude con quattro vite spezzate, tutte in moto. Si tratta della 18enne Matilda Agnesi, morta a Comezzano, Edoardo Rigucci, 45enne mantovano morto a Desenzano, Sergio Sanzogni che oggi avrebbe compiuto 26 anni, e il giovane Alen Caraboia di Bienno. Da inizio anno sono già 20 le vittime per incidenti stradali nella nostra provincia.