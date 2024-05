«Sempre in quella curva maledetta»: Trenzano piange la 18enne Matilda Agnesi

Lo schianto su una strada già teatro di incidenti. La giovane era sulla moto ricevuta per il compleanno

Il punto in cui è uscita di strada perdendo la vita Matilda Agnesi - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

Era un regalo di compleanno, desideratissimo. Aveva ricevuto quella moto Benelli 125 dalla famiglia solo un mese fa, per i suoi 18 anni. Le piogge prolungate nelle ultime settimane avevano ridotto al minimo la possibilità di salire in sella alla due ruote, ma sabato sembrava finalmente il giorno giusto. Lo schianto Nel pomeriggio Matilda Agnesi parte da Cossirano, la frazione di Trenzano dove vive con la famiglia, alla volta di Comezzano-Cizzago. Va a trovare gli zii in una cascina, poi quando i