Contro il muro con la moto, 17enne muore nella notte

Un altro tragico incidente sulle strade bresciane: il quarto della settimana. Ieri, a poche ore dallo schianto mortale di Ossimo, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita a Bienno in seguito ad uno scontro con la moto contro un muro. L’amico di 15 anni che viaggiava insieme a lui è invece ricoverato in codice giallo all’ospedale di Bergamo.

L’incidente

Secondo una primissima ricostruzione il 17enne alla guida della moto avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. Si trovava in via Indipendenza, quando intorno alle 23, è andato a sbattere contro un muro che costeggia la via. Immediata la richiesta di aiuto alla centrale del 118. Sul posto sono intervenute due eliambulanze. Le condizioni del giovane alla guida della due ruote sono apparse subito molto gravi. Trasportato in codice rosso al Civile di Brescia è mancato nella notte.

Il bilancio

A ricostruire la dinamica e le cause che hanno portato allo schianto la Polstrada di Iseo intervenuta sul posto. Con l’incidente di ieri sera si alza ancora il tragico bilancio dei morti in strada. La settimana si chiude con quattro vite spezzate, tutte in moto. Da inizio anno sono già 20 le vittime per incidenti stradali nella nostra provincia dall’inizio dell’anno.