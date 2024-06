Morto in moto contro un’auto a Ossimo: oggi avrebbe compiuto 26 anni

Sergio Sanzogni di Borno è deceduto nell’incidente di ieri: nell’impatto violentissimo la moto si è spezzata

L'incidente di Ossimo - © www.giornaledibrescia.it

Mancavano una manciata di ore al suo 26esimo compleanno. Il destino lo aspettava su un rettilineo a pochi chilometri da casa. La sua vita è stata strappata in un attimo, sulla strada che aveva percorso migliaia di volte. La sua moto si è scontrata con un’auto che stava svoltando, un impatto tremendo che ha letteralmente spezzato in due la motocicletta e che non ha lasciato scampo al giovane in sella. È morto poco dopo nonostante i disperati tentativi del personale sanitario di salvargli la vita.