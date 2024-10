Contro frane e allagamenti, 18 milioni di euro a Brescia

Dieci milioni di euro per costruire la vasca di laminazione del Gandovere a Gussago, oltre sei milioni per mettere in sicurezza Darfo Boario Terme, 550mila euro per la manutenzione del Mella in città e oltre un milione per proteggere Sellero e Pertica Bassa. Dei 117 milioni di euro stanziati dal Ministro dell’Ambiente e dalla Regione per interventi contro il dissesto idrogeologico da eseguirsi in Lombardia una fetta importante (quasi 18 milioni di euro) «pioverà» sulla nostra provincia, che, complici le sue fragilità, negli ultimi anni si è trovata in tantissime occasioni a fare i conti con i danni del maltempo.

Oltre l’emergenza. Il viceministro all’Ambiente Vannia Gava parla di «risorse importanti, che consentiranno di superare la logica dell’emergenza e puntare sulla messa in sicurezza preventiva e strutturale dei territori». Quasi 109 milioni arrivano da Roma, il resto da Palazzo Lombardia.

Dalla Regione

Riferendosi ai 17,9 milioni per il nostro territorio, l’assessore regionale all’Ambiente Giorgio Maione fa notare che «le istituzioni si dimostrano compatte nella vicinanza a Brescia. Lo stanziamento va nella direzione della messa in sicurezza strutturale del territorio». Nel dettaglio a Gussago arriveranno 10 milioni per coprire i costi della vasca di laminazione del torrente Gandovere che verrà realizzata alla Stacca.

La soddisfazione dell'assessore Giorgio Maione

Un’opera che sarà utile a gestire i fenomeni violenti in quanto permetterà l’accumulo e il successivo rilascio graduale delle acque. A Darfo i fondi serviranno per interventi di protezione del centro abitato dal fiume Oglio (3,7 milioni) e per opere di mitigazione del rischio di caduta dei massi a Corne Rosse (2,6 milioni). La quota stanziata per la città verrà investita nella manutenzione del Mella tra le vie Crotte e Volturno. A Pertica Bassa sono in arrivo 677mila euro contro il rischio di caduta massi a Levrange e a Sellero sono attesi 450mila euro contro la frana di Zinvill.