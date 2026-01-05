Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Contratti precari e salari bassi, sciopero dei dipendenti di Ikea

Antonio Borrelli
È stato indetto dai Cub Flaica di Brescia. Tra le richieste: l’introduzione della 15esima mensilità e attenzione alle esigenze di equilibrio tra lavoro e vita privata
Lo sciopero dei lavoratori di Ikea - © www.giornaledibrescia.it
Lo sciopero dei lavoratori di Ikea - © www.giornaledibrescia.it
AA

Due ore ad inizio turno e due a fine turno. È cominciato così lo sciopero dei lavoratori di Ikea indetto dai Cub Flaica di Brescia.

Le rivendicazioni

Diritti e salario: queste le rivendicazioni dei dipendenti del colosso degli arredamenti dopo il blocco delle contrattazioni di secondo livello. Tra le richieste c’è la riduzione dei contratti precari, l’introduzione della 15esima mensilità, la volontarietà del lavoro domenicale e dei festivi, oltre ad un’attenzione alle esigenze di equilibrio tra lavoro e vita privata attraverso la riduzione degli orari per i circa 280 lavoratori bresciani.

«A fronte di profitti costanti che da almeno 5 anni Ikea produce sul territorio italiano sarebbe opportuno che vengano adeguate le norme che non impoveriscano i propri dipendenti», spiega davanti il punto vendita bresciano Marco Zacchi, rsu Cub Flaica in Ikea Brescia.

Così in una giornata caratterizzata da un importante flusso di persone Elnós, sono decine i dipendenti di Ikea che hanno incrociato le braccia nei due turni e già da questa mattina sono stati diffusi dei volantini informativi della protesta tra i clienti del centro commerciale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
scioperoIkeadiritti dei lavoratoriElnosBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario