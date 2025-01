Il Consorzio Lake Iseo hotels si è sciolto: restano gli obiettivi comuni

Cinque anni e mezzo di sodalizio, dal luglio 2019 ad oggi, quando il Consorzio Lake Iseo hotels si è ufficialmente sciolto. Nato da un patto tra gli alberghi a 4 stelle del lago d’Iseo, aveva individuato obiettivi comuni che poi sono stati raggiunti, almeno in parte. Sicuramente il fare gruppo e l’essere conosciuti e rappresentati a livello territoriale sono tra le finalità che più hanno avuto successo tanto che, abbandonata la forma del Consorzio, i titolari continueranno a confrontarsi tra loro.

Lo conferma la presidente Antonella Pastore, che spiega anche le motivazioni del passo indietro: «Avere una forma istituzionale per dialogare con le istituzioni stesse era diventato un impegno gravoso e poi è subentrato anche uno scarso allineamento di vedute. Continueremo a lavorare per la qualità del turismo sul Sebino, così come per l’offerta di strutture di un certo livello».

L’idea del Consorzio aveva preso forma già prima del 2016, anno di The Floating Piers, ma è stata quella la spinta maggiore. Quel periodo infatti portò il lago d’Iseo alla ribalta della scena internazionale e una gran fetta del turismo straniero si distinse per la scelta di alberghi di un certo tipo. Da allora infatti, periodo del Covid a parte, i dieci hotel situati sulle sponde sia bresciana che bergamasca del lago, hanno lavorato con uno standard sempre superiore, riportando dati positivi in tutte le annate e un incremento di richieste. In questi cinque anni sono cambiate anche altre situazioni, essendosi verificato un boom di case vacanze che hanno soddisfatto una certa tipologia di turismo.

Tre filoni

Oggi il turismo sul lago d’Iseo si può distinguere in tre grandi fasce: una appassionata dei campeggi, riuniti anch’essi in un Consorzio visto il numero di presenze e di strutture sul lago; una seconda che preferisce le strutture extralberghiere come i Bed&Breakfast e le case vacanza, con una maggior libertà di prenotazione e varietà di prezzo; infine una di clientela che sceglie il comfort dei 3 e 4 stelle, i quali spesso hanno anche piscina, ristorante, wellness e fitness a disposizione.

Nel 2022 il Consorzio Lake Iseo Hotel aveva ottenuto la certificazione ambientale Iso14001 dimostrando una sensibilità ambientale concreta, di attenzione all’ecosistema e al territorio. Gli obiettivi sottoscritti dalle strutture vanno dall’eliminazione delle plastiche all’incremento delle colonnine elettriche e dei pannelli solari al contenimento degli sprechi in un’ottica di salvaguardia ambientale che aspira a una differenziazione dalla concorrenza e a una vera destinazione green.