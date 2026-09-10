Il Consiglio regionale ricorda Mirko Lombardi, «una vita per Brescia»

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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In Aula il minuto di silenzio per commemorare il politico, scomparso il 30 luglio a 76 anni. Romani: «Grande passione civile e statura culturale». Del Bono: «Uomo raffinato e colto»

Dal 5 al 7 novembre al Brixia Forum torna l’evento per imprese, candidati e formazione, con focus su IA, nuove professioni e imprenditorialità

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali