Tregua in Consiglio ad Artogne: approvato il bilancio, avanti Bonicelli

I tre esponenti usciti dalla maggioranza hanno votato a favore. Restano, però, gli attriti: «È un no ai metodi del sindaco e un sì al paese». Il primo cittadino: «Sarebbe stato drammatico avere soldi e progetti e non concluderli»