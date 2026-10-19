Condizioni meteo avverse, chiuso il passo del Gavia da Valfurva

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 300 del Passo di Gavia, all'altezza del km 25,900, nel territorio comunale di Valfurva, in provincia di Sondrio.
Sul posto sono presenti le squadre Anas, impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie a ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile. Al momento non sono stati comunicati i tempi di riapertura del tratto stradale.