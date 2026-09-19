Concorso «Bruno Boni», di Scappazzoni il miglior scatto sulla Mille Miglia

Una veduta aerea di un equipaggio su una vettura rosso fiammante. È Stefano Scappazzoni di Passirano il vincitore del quattordicesimo concorso fotografico Bruno Boni – 1000 Miglia. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con 1000 Miglia Srl e il Club Mille Miglia Franco Mazzotti, e con il patrocinio del Comune di Brescia e dell’Aci Brescia, raccoglie gli scatti capaci di raccontare la magia della Freccia Rossa.
A valutare le opere è stata una giuria qualificata affiancata dal comitato d’onore, composto dalla sindaca di Brescia Laura Castelletti, dal presidente di Aci Brescia Aldo Bonomi, dalla presidente di 1000 Miglia srl Beatrice Saottini e da Alfredo Coppellotti, presidente del Club Mille Miglia Franco Mazzotti.
In Loggia
La cerimonia di premiazione si è tenuta questa mattina nel salone Vanvitelliano in Loggia. «Anche quest’edizione – sottolinea Roberto Boni, presidente dell’associazione culturale Bruno Boni – ha riscosso un notevole successo di partecipazione: 350 fotografi hanno inviato le loro 920 fotografie, la cui qualità generale è stata importante e apprezzata». Completano il podio Marco Gilberti di Brescia e Valentina Bellini di Carmignano, in provincia di Prato.