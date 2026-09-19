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Concorso «Bruno Boni», di Scappazzoni il miglior scatto sulla Mille Miglia

Stamattina la premiazione in Loggia: la foto è una veduta aerea di un equipaggio su una vettura rosso fiammante
Lo scatto di Stefano Scappazzoni
Lo scatto di Stefano Scappazzoni

Una veduta aerea di un equipaggio su una vettura rosso fiammante. È Stefano Scappazzoni di Passirano il vincitore del quattordicesimo concorso fotografico Bruno Boni – 1000 Miglia. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con 1000 Miglia Srl e il Club Mille Miglia Franco Mazzotti, e con il patrocinio del Comune di Brescia e dell’Aci Brescia, raccoglie gli scatti capaci di raccontare la magia della Freccia Rossa.

Scappazzoni premiato in Loggia
Scappazzoni premiato in Loggia

A valutare le opere è stata una giuria qualificata affiancata dal comitato d’onore, composto dalla sindaca di Brescia Laura Castelletti, dal presidente di Aci Brescia Aldo Bonomi, dalla presidente di 1000 Miglia srl Beatrice Saottini e da Alfredo Coppellotti, presidente del Club Mille Miglia Franco Mazzotti.

In Loggia

Il pubblico presente nel salone Vanvitelliano
Il pubblico presente nel salone Vanvitelliano

La cerimonia di premiazione si è tenuta questa mattina nel salone Vanvitelliano in Loggia. «Anche quest’edizione – sottolinea Roberto Boni, presidente dell’associazione culturale Bruno Boni – ha riscosso un notevole successo di partecipazione: 350 fotografi hanno inviato le loro 920 fotografie, la cui qualità generale è stata importante e apprezzata». Completano il podio Marco Gilberti di Brescia e Valentina Bellini di Carmignano, in provincia di Prato.

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