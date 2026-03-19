Conclusi i lavori di riqualificazione del Palazzetto dello sport di Rezzato

Con il rifacimento del parquet si sono conclusi i lavori di riqualificazione del Palazzetto dello sport «Roberto Piccinelli». L’intervento sulla pavimentazione, dal valore di circa 75mila euro, terminato pochi giorni fa, restituisce alla cittadinanza una struttura molto frequentata e centrale per la vita sportiva locale. Il palazzetto di via Papa Giovanni XXIII, utilizzato principalmente dall’associazione Basket Più guidata da Emilio Rana, che ne cura anche la gestione, si presenta ora completamente rinnovato.

L’intervento

I lavori hanno interessato l’intero edificio, migliorandone estetica, funzionalità e sicurezza, al termine di un percorso pianificato e sviluppato attraverso interventi progressivi su diverse componenti dell’impianto. La riqualificazione era iniziata con la realizzazione della nuova copertura, comprensiva di un impianto fotovoltaico da 30 kW, capace di garantire maggiore autonomia energetica, riduzione dei costi di gestione e minore impatto ambientale, segnando un passo concreto verso una gestione più sostenibile della struttura pubblica.

La necessità di un intervento così incisivo era emersa dopo il forte temporale del 2023, che aveva scoperchiato l’edificio: la pavimentazione interna, pur recente, aveva riportato danni irreversibili, rendendo indispensabile una sostituzione completa.

La posa del nuovo parquet è stata affidata alla ditta Dalla Riva Srl di Caerano di San Marco (Treviso) specializzata in pavimentazioni sportive certificate: si tratta di una pavimentazione sportiva realizzata con un sistema prefabbricato e preverniciato, calpestio in rovere, con lamelle di abete di Svezia di varie altezze e dimensioni che permettono di garantire stabilità, assorbimento degli urti, uniformità di rimbalzo e riduzione del rumore.

Le associazioni

Il rinnovamento rappresenta anche un segnale concreto di attenzione verso le associazioni sportive del territorio, che potranno usufruire di uno spazio più moderno ed efficiente, confermando il palazzetto come punto di riferimento per giovani atleti e appassionati.

«Con la sostituzione del pavimento, decisa durante i lavori di ricopertura del palazzetto, si concludono le opere di installazione del nuovo tetto, la messa in sicurezza di parte della struttura e la posa del nuovo impianto fotovoltaico. La posa del nuovo pavimento è stata finanziata con fondi comunali», ha dichiarato l’assessore alla Gestione del territorio Enzo Gerosa.