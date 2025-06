Rezzato, nuovo tetto da 500mila euro per il palazzetto «Piccinelli»

Inizieranno a luglio i lavori per il rifacimento del tetto e il rinforzo strutturale del palazzetto dello sport «Piccinelli» a San Carlo, meglio conosciuto come il palazzetto del basket, visto che ospita la società Asd Basket Più. L’intervento da 500 mila euro, in parte coperti dall’assicurazione e il resto dalle casse comunali, si è reso necessario a seguito degli eventi atmosferici del luglio 2023, quando fu scoperchiato, provocando infiltrazioni d’acqua, che hanno rovinato anche una parte della pavimentazione in parquet.

L’intervento

Da allora, malgrado un intervento di impermeabilizzazione della copertura con teli in pvc, il pericolo di altre infiltrazione è sempre stato alto. Ma con questo definitivo intervento la struttura sarà posta in totale sicurezza. Dopo la rimozione sia dei rotoli di telo in pvc, che della relativa lana di roccia che riveste l’attuale copertura, si eliminerà anche la vecchia lattoneria perimetrale. Si passerà poi alla pulizia completa della superficie e alla posa di un nuovo isolamento con listelli lignei longitudinali e trasversali e vari strati di lana di roccia. Toccherà poi alla posa e al fissaggio della lamiera calandrata superiore e alla collocazione di una nuova linea vita in copertura. Naturalmente non si poteva rifare il tetto senza installare un impianto fotovoltaico che per ora avrà una potenza di 30 Kw, ma una predisposizione per altri 30, che saranno installati non appena saranno disponibili nuova risorse.

Prossimi step

Si procederà inoltre col rinforzo strutturale di due punti all’interno del palazzetto, che sono stati segnalati dall’esame di vulnerabilità sismica. La posa di piastre in acciaio consentirà di aumentare la base di appoggio e garantire la sicurezza delle travi. Infine saranno sistemati anche i parapetti della tribuna. «Questo è un intervento strutturale definitivo – le parole dell’assessore ai Lavori pubblici Enzo Gerosa – con cui si migliora il centro sportivo comunale “Piccinelli” dopo i danni causati dal nubifragio del 2023, rendendolo più godibile a tutti coloro che lo frequentano. È inoltre in fase di valutazione, una volta completati questi lavori, anche la sostituzione delle parti ammalorate del parquet». Il palazzetto è attualmente gestito dalla società AsdBasket Più presieduta da Emilio Rana e ospita centinaia di atleti che vi convergono non solo da Rezzato ma da molti paesi limitrofi.