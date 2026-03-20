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A Concesio dopo 6 mesi riapre il centro sportivo Sant’Andrea

Barbara Fenotti
Investimento di 600mila euro per l’intervento che si è reso necessario a causa delle pessime condizioni del manto sintetico: l’inaugurazione del nuovo campo è prevista per sabato 11 aprile
Il nuovo campo del centro Sant'Andrea - © www.giornaledibrescia.it
Il nuovo campo del centro Sant'Andrea - © www.giornaledibrescia.it
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Con la primavera alle porte Concesio si prepara a riabbracciare uno dei suoi principali punti di riferimento: riaprirà nei prossimi giorni, dopo circa sei mesi di lavori, il centro sportivo di Sant’Andrea in via Camerate, restituito alla comunità in una veste completamente rinnovata.

I lavori

L’intervento si è reso necessario per le condizioni ormai compromesse del manto sintetico, non più idoneo all’attività agonistica, e ha comportato un investimento complessivo di circa 600mila euro, sostenuto dall’Amministrazione comunale con il cofinanziamento al 50% della Comunità montana. I lavori hanno interessato il rifacimento completo del campo da calcio a undici, con la sostituzione del manto e l’adeguamento dell’impianto di irrigazione e drenaggio, oltre al relamping dell’illuminazione esistente, oggi dotata di proiettori a Led ad alta efficienza energetica.

«Si tratta di un intervento importante – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Terzi –, che ha permesso di restituire piena funzionalità all’impianto, utilizzando materiali per il manto e per l’intaso completamente riciclabili e conformi alle più recenti normative ambientali».

Accanto al campo principale è stato inoltre riqualificato anche lo spazio di allenamento: il campo a nove, in precedenza in sabbia, è stato livellato e dotato del manto sintetico rimosso dal campo a undici, trovando così una nuova funzione. I tempi previsti sono stati rispettati e l’impianto è pronto a tornare a disposizione della comunità e delle realtà sportive locali, a partire dal Gruppo sportivo Sant’Andrea, che ne cura la gestione.

Taglio del nastro

L’inaugurazione ufficiale del nuovo campo è prevista per sabato 11 aprile. «Con questa riqualificazione si completa un percorso di ammodernamento degli impianti sportivi comunali – evidenzia il sindaco Agostino Damiolini –, che negli ultimi anni ha interessato anche il centro Aldo Moro di San Vigilio, il bocciodromo e la palestra di Costorio, per un investimento complessivo superiore ai 3,3 milioni di euro».

Un impegno che punta a garantire strutture adeguate e di qualità alle numerose associazioni del territorio, con ricadute che vanno oltre l’attività sportiva. Sulla stessa linea il consigliere con delega allo Sport Claudio Manenti: «Continuiamo a valorizzare lo sport e a sostenere le attività locali, fondamentali per la nostra comunità. Lo sport è uno strumento di crescita sociale, educativa e aggregativa, soprattutto per i giovani».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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