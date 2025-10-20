Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

A Concesio inaugurato il nuovo magazzino della Sevac

Barbara Fenotti
La struttura della Squadra ecologica volontari antincendio e Protezione civile si trova in via Giovanni Falcone. Ospita spazi moderni per i mezzi e le attrezzature
Inaugurato il nuovo magazzino di via Giovanni Falcone - © www.giornaledibrescia.it
Inaugurato il nuovo magazzino di via Giovanni Falcone - © www.giornaledibrescia.it
AA

Quarantaquattro anni di impegno, passione e servizio al territorio: un lungo cammino che da alcuni giorni può disporre di un importante spazio in più. È stato inaugurato in via Giovanni Falcone il nuovo magazzino della Sevac – Squadra ecologica volontari antincendio e Protezione civile, una struttura moderna e funzionale che ospita mezzi, attrezzature e spazi operativi per i volontari guidati da Gabriele Pasotti.

Un taglio del nastro che ha avuto il sapore della festa con la partecipazione del sindaco Agostino Damiolini, degli assessori Paola Pedrali e Roberto Terzi, della consigliera provinciale alla Protezione civile Laura Trecani, della deputata Simona Bordonali e di cittadini e ai volontari della prima ora come Fedele Andreoli, socio storico del gruppo.

Al taglio del nastro

Il sindaco Damiolini ha sottolineato come il nuovo magazzino sia «un giusto riconoscimento per chi da oltre 40 anni presta servizio sul territorio. Il nuovo edificio, sicuro, efficiente e in classe sismica A, permetterà ai volontari di essere ancora più rapidi ed efficaci negli interventi». A ricordare la lunga sfida organizzativa che ha portato al taglio del nastro ci ha pensato l’assessora alla Protezione Civile Paola Pedrali: «Concesio è un territorio ampio e complesso – ha affermato – ma oggi possiamo contare su un punto strategico grazie al lavoro di squadra di chi mi ha preceduto, come Luca Guerini, e di Roberto Terzi».

Proprio Terzi, assessore ai Lavori pubblici, ha sottolineato come «il progetto nasce da lontano ed è legato alla riorganizzazione dell’isola ecologica dopo l’avvio dei lavori della bretella della Valtrompia. Abbiamo colto l’occasione per dare una nuova casa a una delle associazioni più preziose del territorio: Sevac». Un plauso è arrivato anche dalla consigliera provinciale Laura Trecani e dalla deputata Simona Bordonali, che ha definito il gruppo «fondamentale per la Valtrompia e per tutta la provincia di Brescia».

Il presidente Gabriele Pasotti ha espresso l’entusiasmo dell’intero gruppo: «Dopo 44 anni abbiamo finalmente un magazzino nostro –sono state le sue parole –. È un dono per i volontari di ieri e di oggi, un segno di fiducia per il futuro. Qui troveranno spazio anche i giovani, che potranno vivere da vicino cosa significa amare e proteggere il proprio territorio». Fedele Andreoli, tra i fondatori di Sevac, ha evidenziato come «la soddisfazione più bella è essere arrivati fin qui insieme».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
SevacGruppo volontari antincendio e Protezione civiletaglio del nastromagazzinoAgostino DamioliniConcesio
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario