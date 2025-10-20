A Concesio inaugurato il nuovo magazzino della Sevac

Quarantaquattro anni di impegno, passione e servizio al territorio: un lungo cammino che da alcuni giorni può disporre di un importante spazio in più. È stato inaugurato in via Giovanni Falcone il nuovo magazzino della Sevac – Squadra ecologica volontari antincendio e Protezione civile, una struttura moderna e funzionale che ospita mezzi, attrezzature e spazi operativi per i volontari guidati da Gabriele Pasotti.

Un taglio del nastro che ha avuto il sapore della festa con la partecipazione del sindaco Agostino Damiolini, degli assessori Paola Pedrali e Roberto Terzi, della consigliera provinciale alla Protezione civile Laura Trecani, della deputata Simona Bordonali e di cittadini e ai volontari della prima ora come Fedele Andreoli, socio storico del gruppo.

Al taglio del nastro

Il sindaco Damiolini ha sottolineato come il nuovo magazzino sia «un giusto riconoscimento per chi da oltre 40 anni presta servizio sul territorio. Il nuovo edificio, sicuro, efficiente e in classe sismica A, permetterà ai volontari di essere ancora più rapidi ed efficaci negli interventi». A ricordare la lunga sfida organizzativa che ha portato al taglio del nastro ci ha pensato l’assessora alla Protezione Civile Paola Pedrali: «Concesio è un territorio ampio e complesso – ha affermato – ma oggi possiamo contare su un punto strategico grazie al lavoro di squadra di chi mi ha preceduto, come Luca Guerini, e di Roberto Terzi».

Proprio Terzi, assessore ai Lavori pubblici, ha sottolineato come «il progetto nasce da lontano ed è legato alla riorganizzazione dell’isola ecologica dopo l’avvio dei lavori della bretella della Valtrompia. Abbiamo colto l’occasione per dare una nuova casa a una delle associazioni più preziose del territorio: Sevac». Un plauso è arrivato anche dalla consigliera provinciale Laura Trecani e dalla deputata Simona Bordonali, che ha definito il gruppo «fondamentale per la Valtrompia e per tutta la provincia di Brescia».

Il presidente Gabriele Pasotti ha espresso l’entusiasmo dell’intero gruppo: «Dopo 44 anni abbiamo finalmente un magazzino nostro –sono state le sue parole –. È un dono per i volontari di ieri e di oggi, un segno di fiducia per il futuro. Qui troveranno spazio anche i giovani, che potranno vivere da vicino cosa significa amare e proteggere il proprio territorio». Fedele Andreoli, tra i fondatori di Sevac, ha evidenziato come «la soddisfazione più bella è essere arrivati fin qui insieme».