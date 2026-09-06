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Settanta posti, meno energia e nuovi spazi: il nido rinnovato di Concesio

Inaugurata la struttura comunale che potrà restare aperta anche 12 mesi all’anno: come sarà
Barbara Fenotti
L’obiettivo è cancellare le liste d’attesa © www.giornaledibrescia.it
L’obiettivo è cancellare le liste d’attesa © www.giornaledibrescia.it

Più che il taglio del nastro contano i posti in più. E, soprattutto, una lista d’attesa che si azzera. Il nido comunale di via Pascoli cambia passo: con l’ampliamento inaugurato ieri la capienza sale da 40 a 70 posti, 64 dei quali già occupati dall’inizio del mese.

Le novità

Numeri che danno la misura dell’intervento da 900mila euro, con circa 300 metri quadrati aggiunti agli spazi esistenti e tre nuove aule. Con la nuova configurazione il nido assume anche il nome di «1000Giò», richiamo ai primi mille giorni di vita, una fase particolarmente importante per la crescita e lo sviluppo dei bambini.

La struttura è stata dedicata a Elvira Gelmini, levatrice e ostetrica molto conosciuta in paese, scomparsa nel 2022 dopo aver accompagnato alla nascita generazioni di concesiani.

L’inaugurazione e la benedizione della struttura © www.giornaledibrescia.it
L’inaugurazione e la benedizione della struttura © www.giornaledibrescia.it

Investimento

Il cantiere ha interessato anche le aree esterne, ampliate per le attività all’aperto, e l’efficienza energetica dell’edificio, dotato di nuovi infissi, murature isolate, riscaldamento a pavimento e sistemi di raffrescamento.

Sono stati inoltre rivisti la cucina e gli spazi di servizio, con la realizzazione di una nuova zona spogliatoi per il personale.

Dei 900mila euro complessivamente investiti, 850mila riguardano i lavori: 720mila sono stati finanziati dal Pnrr e 130mila dal Comune. Altri 38mila euro sono serviti per gli arredi destinati alla fascia 0-3 anni e 12mila per le attrezzature ludiche esterne.

All’ampliamento si accompagna anche una diversa organizzazione del servizio, gestito dall’Azienda speciale di Concesio: il nido potrà funzionare dodici mesi all’anno e alle famiglie saranno offerte anche consulenze pedagogiche.

«Avere una capienza massima di 70 posti significa poter rispondere alle esigenze della comunità e cancellare le liste d’attesa, dando certezze alle famiglie», ha sottolineato il sindaco Agostino Damiolini.

L’assessore ai Lavori pubblici Roberto Terzi ha invece posto l’accento sulla possibilità di «coniugare modernità, qualità e flessibilità». Con l’intervento di via Pascoli aumenta, dunque, di trenta posti la capacità potenziale del servizio comunale per la prima infanzia, che oggi dispone anche di spazi più ampi e di un’apertura estesa all’intero anno.

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