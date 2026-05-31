Con «My Porte Franche» lo shopping ti premia

L’ennesimo premio che arriva pochi giorni dopo la consegna della principale vincita del 2025 - un’auto Dr – ottenuta da una cliente della zona. Ma per i prossimi mesi ce n’è per tutti i gusti: viaggi, esperienze a Maranello, crociere e gift card. E anche qualche sorpresa. Per vincere gli ambiti premi, i clienti devono innanzitutto scaricare l’app: qui, dopo aver fatto shopping, è necessario fotografare lo scontrino e caricarlo per accumulare punti (la domenica valgono doppio). Inutile dire che la competizione – sempre all’insegna del divertimento – resta molto agguerrita.

I numeri

Finora hanno già scaricato l’app 26mila clienti, a dimostrazione di quanto sia apprezzata l’iniziativa de «Le Porte Franche» – una grande intuizione del management del polo. «È stato davvero un successo – spiegano i vertici – perché in un bacino del genere i numeri sono importanti che continuano a salire. Non è una semplice app statica ma una piattaforma attiva e un ottimo strumento di fidelizzazione».

Lavori di ristrutturazione

Ma intanto «Le Porte Franche» guarda al futuro imminente e prossimo: mentre è stata ufficializzata l’apertura con orario festivo dei 120 negozi presenti per il prossimo 2 giugno, fervono diversi lavori dentro e fuori il centro commerciale. Proprio in queste settimane sono infatti in corso i lavori di ristrutturazione della multisala Arcadia e a breve una nuova struttura (che resterà comunque sempre aperta) con sei sale completamente rinnovate farà da traino a tutto il centro. All’esterno, invece, si sta completando una rotatoria sulla Provinciale che entro un mese e mezzo agevolerà l’afflusso di traffico dal centro. Un’opera di urbanizzazione importante realizzata proprio da «Le Porte Franche» (che si avvia ormai verso i 30 anni) e che era attesa da tempo in tutto il territorio.