Compreresti un’auto elettrica? Di’ la tua

A Brescia, negli ultimi anni, si è assistito a un vero e proprio boom delle auto elettriche: dalle poche migliaia di fine 2022 (4.662) si è passati alle attuali 11.563, con un incremento record del 148% in trentasei mesi.
Anche a livello nazionale, stando ai dati forniti dal report annuale dell’Aci, c’è stata un’impennata nei numeri: accanto alla ripresa dell’alimentazione elettrica, si è registrato un ulteriore balzo in avanti delle autovetture ibride, che hanno consolidato la propria posizione.
La domanda che vi rivolgiamo oggi è: comprereste oggi un’auto elettrica? Vi preoccupano i costi, o l’insufficienza di incentivi o colonnine? Diteci la vostra qui sotto.