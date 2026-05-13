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Compreresti un’auto elettrica? Di’ la tua

A Brescia negli ultimi anni sono quasi triplicate. Tu ne acquisteresti una, o preferisci altre tipologie di alimentazione?
Un'auto elettrica in carica
Un'auto elettrica in carica

A Brescia, negli ultimi anni, si è assistito a un vero e proprio boom delle auto elettriche: dalle poche migliaia di fine 2022 (4.662) si è passati alle attuali 11.563, con un incremento record del 148% in trentasei mesi.

Anche a livello nazionale, stando ai dati forniti dal report annuale dell’Aci, c’è stata un’impennata nei numeri: accanto alla ripresa dell’alimentazione elettrica, si è registrato un ulteriore balzo in avanti delle autovetture ibride, che hanno consolidato la propria posizione.

La domanda che vi rivolgiamo oggi è: comprereste oggi un’auto elettrica? Vi preoccupano i costi, o l’insufficienza di incentivi o colonnine? Diteci la vostra qui sotto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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auto elettricheauto ibride
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