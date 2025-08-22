Comparto Milano, lavori di pulizia nell’area dell’ex Bisider

Sono attualmente in corso degli interventi di pulizia nell’area Comparto Milano, dove un tempo sorgevano i capannoni della Bisider. La ditta incaricata di effettuarli è la Doardo Scavi, con sede a Roverè Veronese.

La sede del Musil

L’area, originariamente parte del sito produttivo Atb, è a ridosso della porzione di Comparto Milano su cui dovrebbe nascere la futura sede del Museo dell’Industria e del Lavoro (Musil). Al momento tuttavia si tratta di un’area totalmente dismessa, spesso rifugio di senza tetto, circostanza per la quale la proprietà è dovuta più volte correre ai ripari con interventi di sigillatura della attigua palazzina e recinzione. Non sempre con successo duraturo.

L’area fa parte di quella vasta porzione su cui sorgevano alcune delle più importanti fabbriche del primo Novecento cittadino e che, cambiata vocazione con il Prg del 1998, sono ancora in attesa di una ridefinizione concreta.

Le novità

In quest’ottica, poche settimane fa si sono registrati nuovi passi avanti: il Comune di Brescia ha infatti escusso integralmente le fideiussioni bancarie e assicurative che erano state prestate a garanzia delle opere di urbanizzazione previste (e mai portate a termine) dalla convenzione stipulata con Basileus spa. Atto che, garantendo il recupero di circa 13 milioni di euro, è prodromico alla effettiva realizzazione del polo principale del Museo dell’industria e del Lavoro Eugenio Battisti, struttura attesa da decenni.