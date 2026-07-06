Commenti d’odio sui social: è giusto raccontarli o è meglio ignorarli?

Polemiche, discussioni polarizzate, opinioni estreme. Sui social network, soprattutto in occasione di fatti di cronaca o che riguardano personaggi pubblici, migliaia di utenti intervengono con commenti di ogni tipo. Accanto alle critiche e alle prese di posizione argomentate, trovano spazio anche messaggi offensivi, insulti e attacchi personali, spesso ricondotti al fenomeno degli hater o dei cosiddetti «leoni da tastiera». Si tratta di un aspetto ormai ricorrente del dibattito online e che accompagna con frequenza le notizie più discusse.
Tra i casi più recenti c’è quello che ha riguardato la ministra Eugenia Roccella, dopo la scomparsa del marito, che si è tuffato in un lago senza più riemergere. Alla notizia sono seguiti numerosi messaggi di cordoglio, ma anche commenti offensivi pubblicati sui social network e nelle sezioni dedicate ai commenti di alcuni quotidiani. In molti casi, gli interventi hanno preso di mira la ministra partendo dalla vicenda personale, riaprendo il dibattito sui limiti del confronto pubblico online.
Di fronte a episodi di questo tipo si pone anche una questione: come dovrebbero essere trattati questi contenuti? È opportuno riportarli perché rappresentano una parte del dibattito che si sviluppa sui social oppure è preferibile non dar loro visibilità per evitare di amplificarne la diffusione? Negli stessi giorni, sul Corriere della Sera, Aldo Grasso ha affrontato il tema sostenendo che «ignorarli li rende inutili». Altre persone, invece, ritengono che anche i commenti più estremi possano rappresentare un fenomeno da raccontare, purché contestualizzati, perché riflettono una parte del dibattito pubblico. Voi quale approccio ritenete più corretto?