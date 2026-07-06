Commenti d’odio sui social: è giusto raccontarli o è meglio ignorarli?

Il caso della ministra Roccella ha riportato alla luce un fenomeno diffuso che non è più eccezione. Cosa fare dunque con i commentatori irrispettosi e gli hater? È giusto che i giornali ne parlino oppure andrebbero ignorati per non dare loro importanza?

06 luglio 2026 1 ' di lettura