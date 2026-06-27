Disperso marito della ministra Roccella: non è riemerso dal lago di Vico

Momenti di apprensione sulle acque del lago di Vico, dove risulta disperso il marito della ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, che si sarebbe tuffato da una barca senza più riemergere. Sul posto si sono subito recati i carabinieri della stazione di Vico e quelli di Viterbo e perrsonale del 118. Sono in corso delle ricerche.
Cos’è accaduto
Sarebbe stata proprio Roccella a lanciare l'allarme quando, intorno alle 17.30, non ha visto riemergere il marito. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi. Ad accorrere per primi sono stati i carabinieri della stazione di Ronciglione e i vigili del fuoco del nucleo speleo-alpino-fluviale del comando di Viterbo. Le prime ricerche sono state effettuate dai sommozzatori dei vigili del fuoco, che si sono lanciati direttamente dall’elicottero arrivato appositamente dalla Capitale. Intanto la ministra è stata accompagnata nella loro casa nel Viterbese.
Sono attese a breve anche le unità dei sommozzatori dei pompieri e quelle dei carabinieri, che continueranno senza sosta le ricerche del disperso. Intanto il lago viene sorvolato dall'elicottero dei carabinieri in perlustrazione. Sul posto, per coordinare le ricerche, il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo. Presenti anche il comandante provinciale dei carabinieri Alfredo Antro e il questore Giorgio Di Munno.