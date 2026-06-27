Disperso marito della ministra Roccella: non è riemerso dal lago di Vico

Luigi Cavallari si è tuffato da una barca, a lanciare l’allarme sarebbe stata proprio la moglie. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi

27 giugno 2026 1 ' di lettura

Il marito di Eugenia Roccella si è tuffato nel lago di Vico senza riemergere - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Eugenia Roccelladisperso Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...