Come si spostano i bresciani in città: torna il questionario online

Torna con la sua quarta edizione il questionario «E tu come ti muovi a Brescia?» promosso dal comune di Brescia con Brescia Mobilità per raccogliere informazioni sugli spostamenti in città e aggiornare il Pums (Piano Urbano Mobilità Sostenibile).

«È un modalità che ci aiuta a capire come muoverci per far sì che sempre di più le persone scelgano al mobilità sostenibile – ha detto il vicesindaco Federico Manzoni –. Abbiamo bisogno di avere dei dati per ricostruire i comportamenti e le scelte dei nostri cittadini».

Come funziona

Ad oggi in 30mila, 10mila ogni anno, hanno partecipato al questionario online: un buon campione, ma non abbastanza numeroso per poter disegnare già un trend.

Le modalità sono sempre le stesse: un questionario online, anonimo, compilabile da oggi alla fine del mese di ottobre. Per incentivare la partecipazione dei premi in palio: bici elettriche, abbonamenti per mezzi pubblici e per parcheggi.

Per partecipare ecco il link tinyurl.com/sondaggio2024, oppure sul sito o sui canali social del comune di Brescia.