L’auto è la preferita dei bresciani: solo uno su 5 va in bus e metro

Oltre la metà dei bresciani che ogni giorno riempiono la città arriva a bordo della propria auto, mentre uno su cinque sfrutta il trasporto pubblico. E l’onda lunga della pandemia ancora si fa sentire, perché a distanza di quattro anni non si è ancora raggiunto il picco toccato nel 2019 prima dello stop prolungato ai movimenti.

A scattare la fotografia sulla mobilità nel capoluogo è il sondaggio online «E tu come ti muovi a Brescia?», lo strumento adottato dalla Loggia che consente da una parte di monitorare l’attuazione del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) e dall’altra di studiare le abitudini dei bresciani. Oltre 9mila partecipanti hanno così consentito di tracciare circa 21mila spostamenti tra auto, metro e bus, biciclette, Park&Ride (e sulle proprie gambe). Un carnet di possibilità che disegna lo spaccato sociale, economico e anche culturale di Brescia e di una porzione della provincia.

I risultati

Un autobus di Brescia

Ma come si muovono i residenti in città? Soprattutto sfruttando la mobilità sostenibile (60%), complici le distanze ridotte entro le mura venete. Nello specifico il 23% col trasporto pubblico, il 21% in bicicletta e il 15% a piedi. Di contro, è il 39% a preferire l’auto privata. Due su tre si muovono per studio o lavoro (il 66% del totale), mentre il 14% si sposta per svago, sport e tempo libero, il 12% per commissioni personali e l’8% per visitare i familiari.

I comportamenti cambiano radicalmente per i residenti fuori comune, che vengono e si spostano in città ancor più prevalentemente per ragioni di studio o lavoro (79%), cui fanno seguito svago, sport e tempo libero (8%), commissioni personali (8%) e accompagnamento/visite di familiari (5%). Ma a cambiare è soprattutto il mezzo preferito: il 65% dei bresciani arriva in città in auto, mentre solo il 30% usa mezzi pubblici e biciclette. La media tra spostamenti dei residenti in città e dei city users restituisce quindi un nuovo panorama: il 52% continua ad usare l’auto, il 20% si sposta su bus e metro, il 14% in sella alla bici, mentre solo il 9% va a piedi (in leggera diminuzione rispetto al 2022, in favore degli spostamenti multimodali).

Fasce d’età

L'ingresso della metro in stazione a Brescia - Foto © www.giornaledibrescia.it

Ma è la forbice larga che racconta le diverse e complesse stratificazioni della mobilità e soprattutto le differenze tra le fasce d’età della popolazione. Se il mezzo privato rimane infatti il preferito dalla popolazione sopra i 25 anni di età, il trasporto pubblico è invece la prima preferenza esclusivamente nella popolazione studentesca, sebbene il passaggio all’età universitaria veda il trasporto pubblica perdere quote in favore del mezzo privato.

Anche il Park&Ride (ovvero i parcheggi di interscambio che permettono ai pendolari di lasciare l’auto e servirsi del servizio pubblico o di usare il carpool) risulta una scelta modale molto più utilizzata all’interno della popolazione studentesca, rispetto ad ogni altra professione. Ma tra gli over 55 la bicicletta rappresenta comunque la seconda scelta di spostamento.

Una vera e propria spaccatura generazionale, insomma, che pare testimoniare anche una maggiore sensibilità delle nuove generazioni alle tematiche ambientale e alla sostenibilità. E che fa ben sperare per il futuro.

Il campione di dati raccolti, statisticamente espanso al totale della popolazione interessata, consente di ricostruire un totale di oltre un milione di movimenti al giorno in città (il 12% in più rispetto al 2022 ma l’1,6% in meno rispetto al 2019), sintomo di una domanda di mobilità quasi tornata ai livelli pre-pandemici. Ma non ancora.