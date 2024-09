In viaggio attraverso la città con tutti i mezzi disponibili

Nella Settimana europea della mobilità sostenibile abbiamo fatto un test dal Prealpino al centro di Brescia e da lì fino al Violino in bici, metro, auto e autobus per capire quanto ci si mette: ecco com’è andata

11 ' di lettura

La stazione della metro Vittoria - Foto © www.giornaledibrescia.it

La Settimana europea della mobilità è partita. Da lunedì scorso, e fino a domenica, sono in programma una serie di iniziative per promuove il cambiamento «comportamentale a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di soluzioni di trasporto pulite e intelligenti». Il clou, anche a Brescia, sarà domenica con la giornata senza auto. Ma è possibile vivere senz’auto o ridurne l’utilizzo? Partiamo dal presupposto che in Italia non c’è attività che non ci veda alla guida (ci andiamo a far