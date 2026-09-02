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Come sarebbero vita e lavoro senza il digitale: di’ la tua

A causa di alcuni problemi informatici, poi risolti, i vari media di Editoriale Bresciana ieri sono stati offline per alcune ore. Voi cosa pensate se fossimo meno dipendenti dal mondo online?
Una persona con smartphone e pc
Una persona con smartphone e pc

A causa di alcuni problemi informatici i vari media di Editoriale Bresciana ieri sono stati offline per alcune ore. L’intervento dei tecnici ha poi permesso nel tardo pomeriggio di tornare pienamente operativi e il telegiornale delle 20 è andato regolarmente in onda, pur in formato video-racconto.

Questo problema permette però, come spesso accade in caso di criticità, di ampliare lo sguardo e di ragionare sul sempre più predominante ruolo del digitale nelle nostre vite. Come sarebbe la nostra vita, ormai collegata 24 ore su 24, se fosse meno dipendente dal mondo online? Ci sono strade alternative o si può tornare indietro? Dicci cosa ne pensi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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