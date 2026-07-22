Coltellate alla ex moglie: condannato a 8 anni per tentato omicidio

Secondo il Gup del Tribunale di Brescia Alessandro D’Altilia è stato un tentato omicidio. Non un tentato femminicidio, come aveva chiesto la Procura della Repubblica e non lesioni personali aggravate come aveva chiesto la difesa dell’imputato.
Si è chiuso con una condanna ad otto anni il processo, celebrato con rito abbreviato, a carico del 42enne di origini albanesi Robert Kateshi, la stessa pena che aveva chiesto il sostituto Giovanni Tedeschi seppur per un reato diverso, per le coltellate che l’uomo ha sferrato alla ex moglie, una decina di anni più giovane, la mattina dell’11 febbraio scorso. La donna in passato lo aveva già denunciato per maltrattamenti e tra i due è aperta una causa di separazione in Albania.
La vicenda
La donna è residente nelle Marche ma lo scorso inverno, insieme ai figli, si era trasferita dai genitori che abitano in via Lamarmora. L’ex lo aveva saputo e quella mattina si era appostato tra le auto in sosta e quando lei è scesa con i figli l’ha aggredita impugnando un coltello e ferendola al volto.
Secondo il sostituto procuratore Tedeschi si è trattato di un tentativo di femminicidio, maturato dall’uomo per il rifiuto della ex moglie di riallacciare i rapporti, in cui il 42enne ha mirato alla gola della donna con la lama del coltello. Un reato aggravato dal fatto di essere stato commesso davanti ai figli minori della coppia. Una posizione sostenuto anche dall’avvocato Luca Crotti che ha rappresentato la parte civile.
Lettura opposta quella della difesa, sostenuta dall’avvocato Daniele Tropea. Le coltellate sono arrivate al termine di una discussione, lo confermerebbero le dichiarazioni di alcuni testimoni, la donna è stata colpita all'arcata sopraccigliare e ha riportato lesioni con prognosi di pochi giorni, non certo adeguate a cagionare la morte, così come il coltello aveva una lama di pochi centimetri. La difesa aveva chiesto di derubricare in lesioni aggravate.
Per sapere quali valutazioni abbia fatto il giudice sarà necessario attendere il deposito delle motivazioni della sentenza, tra 90 giorni.