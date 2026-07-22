Coltellate alla ex moglie: condannato a 8 anni per tentato omicidio

L’episodio era accaduto l’11 febbraio 2026 in via Lamarmora in città. Il Gup ha respinto le richieste di riqualificazione del reato da parte del pm e della difesa

Paolo Bertoli Giornalista 22 luglio 2026 2 ' di lettura

Soccorsi in via Lamarmora l'11 febbraio 2026 - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti tentato femminicidiotentato omicidiocondannaBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...