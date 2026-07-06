Colpo di sonno al volante, si ribalta con l’auto in centro a Prevalle

Mezzi di soccorso in azione nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 6 luglio, a Prevalle, dove poco dopo le 14 un'auto si è ribaltata in via Don Bonsignori. Grande paura per l'anziana automobilista che, secondo la ricostruzione degli agenti della Polizia locale di Prevalle, sarebbe stata colta da un colpo di sonno mentre era alla guida della sua Volkswagen.
La donna stava percorrendo la principale via del paese in direzione della chiesa parrocchiale di San Zenone quando, all'improvviso, ha perso il controllo del veicolo. L'auto ha dapprima urtato una Ford parcheggiata negli stalli laterali e, a causa della violenza dell'impatto, si è ribaltata, strisciando per alcuni metri sulla fiancata.
La Ford, spinta dalla collisione, è stata a sua volta scaraventata contro un palo dell'illuminazione pubblica, riportando danni ingenti. La situazione ha richiesto particolare attenzione anche perché si trattava di un veicolo elettrico.
I primi a intervenire sono stati alcuni residenti e gli avventori delle attività commerciali della zona, richiamati dal forte botto. Poco dopo sono arrivati gli agenti della Polizia locale di Prevalle, coordinati dal comandante Zambarda, che hanno messo in sicurezza sia la conducente sia l'area dell'incidente, in attesa dell'arrivo dei soccorritori.
La donna, che indossava regolarmente la cintura di sicurezza, è rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo. L'intervento dei Vigili del Fuoco di Salò, con il supporto del personale sanitario del 118, ha permesso di estrarla dal veicolo attraverso il portellone posteriore. Ferita ma sempre cosciente, è stata quindi trasportata in codice giallo all'ospedale di Desenzano del Garda.
Sul posto sono intervenuti l'automedica di Gavardo, un'ambulanza del Cosp di Bedizzole, i Vigili del Fuoco di Salò e due pattuglie della Polizia locale di Prevalle. Una volta conclusi i rilievi, si procederà al recupero della Volkswagen ribaltata e alla successiva rimozione di entrambe le vetture coinvolte nell'incidente liberando così la strada.