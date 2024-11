Collio, sopralluogo del prefetto dopo la violenza al centro migranti

Visita del prefetto Andrea Polichetti a Collio nell'incontro con l'onorevole Simona Bordonali e il sindaco Mirella Zanini. Sullo sfondo la realtà del centro che ospita una ventina di stranieri dove due mesi fa è scoppiato il caso della violenza subita da una bambina di 10 anni, ospite nella struttura con la madre.

L'ex albergo Il Cacciatore nella frazione San Colombano convertito in centro di ospitalità per stranieri resta al centro di una polemica sulla necessità o meno di tenere aperto un'attività che avrebbe creato a livello sociale delle tensioni in paese.

L'hotel Al Cacciatore a San Colombano di Collio - © www.giornaledibrescia.it

L'incontro con il prefetto si sta svolgendo in municipio e al centro della discussione ci sono i numeri degli ospiti, le condizioni di questa ospitalità e il futuro della struttura dopo la vicenda che ha coinvolto la minore.

Alle 11 è previsto anche un sopralluogo del prefetto nel centro stesso, al termine del quale potrebbero essere svolte delle valutazioni sulla destinazione e il proseguo dell'attività.