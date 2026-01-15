Orzinuovi, sono pronti i due appartamenti per persone con disabilità

Si sono conclusi l’11 dicembre, in anticipo di due mesi sulla tabella di marcia, i lavori per la realizzazione dei due appartamenti dedicati al cohousing nell’ex Pretura di Orzinuovi. Con il completamento delle opere strutturali, la palla passa ora alla Fondazione di Partecipazione della Bassa bresciana occidentale, che si occuperà di arredare gli spazi per renderli pronti entro la primavera.

L’intervento

Il progetto ha beneficiato di un finanziamento di 715mila euro, ottenuto dalla Fondazione tramite i fondi del Pnrr, di cui 413mila per la sistemazione dello stabile. A breve quindi 12 persone con disabilità potranno intraprendere un percorso di emancipazione dalla famiglia.

L’intervento ha riguardato la ristrutturazione di locali nel palazzo Codagli, di proprietà comunale, per un totale di 230 metri quadrati, trasformandoli in abitazioni moderne dotate di sistemi domotici. L’obiettivo principale è l’autonomia delle persone fragili attraverso la convivenza assistita e l’inclusione lavorativa.

Le reazioni

«Sono soddisfatta per la conclusione dei lavori in anticipo rispetto ai tempi previsti – ha dichiarato il sindaco Laura Magli –. Grazie a una programmazione oculata delle risorse da parte dell’Ufficio tecnico col suo responsabile Pasquale Marino abbiamo ottenuto un risparmio di 52mila euro. Questo permetterà alla Fondazione di integrare per la ristrutturazione soltanto 15mila euro, a fronte dei 68mila inizialmente stimati. Ringrazio anche l’ingegner Giuseppe Turotti, direttore dei lavori, per la professionalità, e il senatore Gianpietro Maffoni per la collaborazione nell’ottimizzazione dei tempi. È un’iniziativa per la quale mi sono battuta affinché venisse realizzata a Orzinuovi, nonostante la scarsa convinzione della Fondazione al riguardo. Grazie alla determinazione della nostra Amministrazione di centrodestra siamo invece riusciti a completare il tutto».

Fragilità al centro

La posizione centrale degli appartamenti vicino alla piazza «permetterà agli ospiti di avere tutti i principali servizi a portata di mano – ha concluso il sindaco –. Per noi è importante rimettere al centro le persone fragili, garantendo loro una vita più dignitosa e la massima autonomia possibile».

Sulla stessa linea si è espresso Severino Gritti, presidente della Fondazione di Partecipazione della Bbo: «Era fondamentale dare un segnale concreto sul tema del "Dopo di noi" attraverso un’offerta innovativa che accompagni le persone fragili verso una graduale autonomia. Si tratta di un vero e proprio servizio di rete, rivolto al territorio: negli appartamenti troveranno accoglienza sia cittadini di Orzinuovi sia persone provenienti dai comuni limitrofi».